Visite ludique en famille Prise de guerre Musée des Ursulines Mâcon
dimanche 27 septembre 2026 · Musée des Ursulines · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Visite ludique en famille Prise de guerre
Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Trésors monétaires, objets d’art, denrées alimentaires ou êtres humains, les prises de guerre étaient variées et les occasions de conflit nombreuses. Des Gaulois à l’époque contemporaine, en passant par le siècle de Lamartine, découvrez l’histoire de ces richesses à travers des exemples issus des collections du musée.
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.
Public Famille. Durée 1h. Sur réservation. .
Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
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English : Visite ludique en famille Prise de guerre
L’événement Visite ludique en famille Prise de guerre Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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