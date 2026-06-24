Visite ludique en famille Prise de guerre Musée des Ursulines Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visite ludique en famille Prise de guerre

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Trésors monétaires, objets d’art, denrées alimentaires ou êtres humains, les prises de guerre étaient variées et les occasions de conflit nombreuses. Des Gaulois à l’époque contemporaine, en passant par le siècle de Lamartine, découvrez l’histoire de ces richesses à travers des exemples issus des collections du musée.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public Famille. Durée 1h. Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Visite ludique en famille Prise de guerre

L’événement Visite ludique en famille Prise de guerre Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)