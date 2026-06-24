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Visite ludique en famille Prise de guerre Musée des Ursulines Mâcon

dimanche 27 septembre 2026 · Musée des Ursulines · Mâcon

Visite ludique en famille Prise de guerre Musée des Ursulines Mâcon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée des Ursulines
Adresse
5, Rue de la préfecture
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.5 4.5 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Visite ludique en famille Prise de guerre

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Trésors monétaires, objets d’art, denrées alimentaires ou êtres humains, les prises de guerre étaient variées et les occasions de conflit nombreuses. Des Gaulois à l’époque contemporaine, en passant par le siècle de Lamartine, découvrez l’histoire de ces richesses à travers des exemples issus des collections du musée.
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.
Public Famille. Durée 1h. Sur réservation.   .

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38  musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Visite ludique en famille Prise de guerre

L’événement Visite ludique en famille Prise de guerre Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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