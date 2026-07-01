Visite ludique en famille « Sautons dans les flaques »., Musée des beaux-arts, Nîmes

Informations pratiques

Visite ludique en famille « Sautons dans les flaques ». 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Gard

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installez-vous et laissez-vous porter par les textes, les créations sonores et musicales des élèves du Conservatoire de Nîmes.

Trois bancs sonores vous permettent de découvrir les œuvres et l’exposition autrement.

Les univers aquatiques vous inspirent ? Laissez parler votre imagination et participez à la création d’une fresque commune.

Des espaces ludiques sont également proposés pour lire, dessiner et créer : jeux et enquête en autonomie, coloriages, livrets-jeux et fiches recettes invitent à une découverte ludique de l’exposition et des collections du musée.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

Installez-vous et laissez-vous porter par les textes, les créations sonores et musicales des élèves du Conservatoire de Nîmes. Trois bancs sonores vous permettent de découvrir les œuvres et Les vous…