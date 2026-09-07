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Visite – Ma première visite chez Berlioz, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

jeudi 22 octobre 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André

Visite – Ma première visite chez Berlioz, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Musée Hector-Berlioz
Adresse
69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André
Ville
38260 La Côte-Saint-André
Département
Isère
Tarif
Gratuit, sur réservation

Visite – Ma première visite chez Berlioz 22 et 23 octobre Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:15:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T10:15:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00

Animé par Tout conte fait
À travers une visite ludique, participative et sensorielle, les petits visiteurs découvrent Hector Berlioz et son histoire en observant les œuvres, en écoutant et en chantant des comptines, en manipulant des accessoires et petits instruments.
Une visite originale pour initier les petits au monde muséal et musical.
Durée : 45 min

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Plongez dans une expérience unique où l’histoire se mêle à la musique ! visite première visite

DR

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