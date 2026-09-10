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Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse la grenouille Musée de l’école de Nancy Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Musée de l'école de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée de l'école de Nancy
Adresse
38 rue Sergent Blandan
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
4.5 Tarif de base plein tarif

Nancy

Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse la grenouille

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Mousse la grenouille a perdu son amie et compte sur vous pour l’aider dans sa quête! En famille, partez à sa recherche observez, écoutez, ressentez et vivez une aventure unique tous ensemble!
Pour les enfants de 4 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants
4.5  .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01  resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

Mousse the frog has lost his friend and is counting on you to help him on his quest! As a family, set off in search of his friend: observe, listen, feel and experience a unique adventure together!
For children aged 4 to 10, accompanied by an adult.

Reservations by phone or e-mail.

L’événement Visite Musée en Famille L’Aventure de Mousse la grenouille Nancy a été mis à jour le 2026-08-30 par DESTINATION NANCY

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