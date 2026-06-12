Visite nocturne à la lanterne Parthenay RDV au CIAP Parthenay
Visite nocturne à la lanterne Parthenay RDV au CIAP Parthenay jeudi 16 juillet 2026.
Parthenay
Visite nocturne à la lanterne Parthenay
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-16 22:45:00
Date(s) :
2026-07-16
Visite à la lanterne
Lorsque la nuit tombe, Parthenay dévoile une facette beaucoup plus sombre. Ces visites vous feront revivre la nuit au Moyen Âge et notamment l’atmosphère truculente dans les tavernes.
À la lueur de vos lanternes, vous y entendrez des histoires de chevalerie, de sorcellerie et de brigandage.
Une expérience unique !
Réservation obligatoire .
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite nocturne à la lanterne Parthenay
L’événement Visite nocturne à la lanterne Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Soirée jeux avec la ludothèque Campus de projets, Villa Parthenay Parthenay 12 juin 2026
- Soirée pizza et jeux vidéos Le 55, la guilde ludique Parthenay 12 juin 2026
- Concert Basement Flowers Le Coupe Gorge Parthenay 12 juin 2026
- Portes ouvertes de l’école de musique AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay 13 juin 2026
- Balade en mouvement Place de la Nation Parthenay 13 juin 2026