Visite nocturne : Contes et légendes, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy

Visite nocturne : Contes et légendes 15 juillet – 19 août, les mercredis Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation | Tarifs : plein 10€, réduit 7€ (8 à 17 ans), gratuit (-8 ans), famille 30€ (2 adultes + 2 enfants) | Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T21:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:30:00+02:00

Pendant des siècles, contes et légendes ont animé les veillées au coin du feu. Laissez-vous emporter par ces histoires où se côtoient héros, créatures mystiques et gens du pays. Une expérience à la lumière des lanternes où chaque coin de rue recèle une aventure.

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]

Pendant des siècles, contes et légendes ont animé les veillées au coin du feu. Laissez-vous emporter par ces histoires pour une expérience à la lumière des lanternes. Conte Contes et légendes

Office de tourisme de Pontivy Communauté