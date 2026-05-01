Visite Nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES Creil
Visite Nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES Creil mardi 19 mai 2026.
Creil
Visite Nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Visite nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES réalisée par Clément Fourment & Théo Varé
Éclairé à la lueur de la bougie, vous découvrirez des œuvres sous un autre regard. Cette visite nocturne vous invite à parcourir l’exposition autrement, au rythme des lignes, des traces et des empreintes laissées par les artistes.
Cette exposition est labellisée Printemps du dessin .
Gratuit, sur inscription 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr
Visite nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES réalisée par Clément Fourment & Théo Varé
Éclairé à la lueur de la bougie, vous découvrirez des œuvres sous un autre regard. Cette visite nocturne vous invite à parcourir l’exposition autrement, au rythme des lignes, des traces et des empreintes laissées par les artistes.
Cette exposition est labellisée Printemps du dessin .
Gratuit, sur inscription 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr .
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr
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English :
Night-time visit to the exhibition DANS NOS TRACES by Clément Fourment & Théo Varé
Illuminated by candlelight, you’ll discover works from a different angle. This nocturnal tour invites you to explore the exhibition in a different way, to the rhythm of the lines, traces and imprints left by the artists.
This exhibition is part of the Printemps du dessin program.
Free of charge, registration required: 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr
L’événement Visite Nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES Creil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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