Creil

Visite Nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Visite nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES réalisée par Clément Fourment & Théo Varé

Éclairé à la lueur de la bougie, vous découvrirez des œuvres sous un autre regard. Cette visite nocturne vous invite à parcourir l’exposition autrement, au rythme des lignes, des traces et des empreintes laissées par les artistes.

Cette exposition est labellisée Printemps du dessin .

Gratuit, sur inscription 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

Visite nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES réalisée par Clément Fourment & Théo Varé

Éclairé à la lueur de la bougie, vous découvrirez des œuvres sous un autre regard. Cette visite nocturne vous invite à parcourir l’exposition autrement, au rythme des lignes, des traces et des empreintes laissées par les artistes.

Cette exposition est labellisée Printemps du dessin .

Gratuit, sur inscription 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr .

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

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English :

Night-time visit to the exhibition DANS NOS TRACES by Clément Fourment & Théo Varé

Illuminated by candlelight, you’ll discover works from a different angle. This nocturnal tour invites you to explore the exhibition in a different way, to the rhythm of the lines, traces and imprints left by the artists.

This exhibition is part of the Printemps du dessin program.

Free of charge, registration required: 03 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

L’événement Visite Nocturne de l’exposition DANS NOS TRACES Creil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise