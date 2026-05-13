Visite nocturne du musée de la Maison Gainsbourg avec accès libre au Gainsbarre, Maison Gainsbourg, Paris

Visite nocturne du musée de la Maison Gainsbourg avec accès libre au Gainsbarre 23 et 24 mai Maison Gainsbourg Paris

Visite gratuite de la Maison Gainsbourg. Parcours « Musée seul » et programmation du Gainsbarre : ouverts à tous dans la limite des places disponibles lors de l’événement. Parcours « Maison & Musée » : uniquement sur inscription avec tirage au sort le 18 mai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T02:00:00+02:00

« J’aime la nuit, j’ai les idées plus claires dans le noir ! »

Serge Gainsbourg

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La Maison Gainsbourg a le plaisir de s’associer de nouveau à la Nuit européenne des musées à travers une programmation sur mesure.

Après plus de 32 années d’attente, la Maison Gainsbourg s’est imposée dès son ouverture en septembre 2023 comme un lieu culturel incontournable à Paris dédié à la transmission de l’œuvre de Serge Gainsbourg. Voulu et mené par sa fille Charlotte, directrice artistique de la Maison Gainsbourg, ce projet offre une plongée au cœur de l’univers créatif et personnel de l’artiste.

Pour sa troisième participation, la Maison Gainsbourg propose dans la soirée du samedi 23 mai 2026 dès 19h une visite gratuite du parcours « Musée seul » au 14 rue de Verneuil à Paris.

Plongez dans la vie et la carrière de l’artiste à travers un parcours chronologique formé de 400 objets originaux et d’une sélection d’archives rares et inédites. En fin de parcours, découvrez l’exposition temporaire consacrée au titre « Je t’aime… moi non plus ». La visite se prolonge ensuite par le Gainsbarre, restaurant en journée et bar à cocktails en soirée, puis se termine dans la librairie-boutique qui propose différentes collections pour évoquer le riche univers de l’artiste. ​

Épicentre de la Maison Gainsbourg, le Gainsbarre est à la fois un lieu de convivialité et de diffusion. À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, découvrez une programmation rythmée avec des concerts autour du répertoire classique et jazz de Serge Gainsbourg.

Le parcours « Musée seul » et la programmation musicale du Gainsbarre sont ouverts à tous (sans réservation et dans la limite des places disponibles le soir de l’événement).​

Le parcours « Maison & Musée » n’est possible qu’au public muni de billets. Dès à présent, inscrivez-vous sur le site de la Maison Gainsbourg pour tenter de remporter deux invitations « Maison & Musée ». Au vu du nombre de places limitées, un tirage au sort est prévu le lundi 18 mai.

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Maison Gainsbourg 14 Rue de Verneuil, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France https://www.maisongainsbourg.fr https://www.instagram.com/maisongainsbourg/;https://www.facebook.com/maisongainsbourg;https://twitter.com/MGainsbourg;https://www.linkedin.com/company/maisongainsbourg/about/;https://www.maisongainsbourg.fr/newsletter [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisongainsbourg.fr/fr/nuit-europeenne-des-musees »}] [{« link »: « https://linktr.ee/maisongainsbourg »}] Serge Gainsbourg (1928-1991) baigne dès l’enfance dans un environnement artistique exigeant. D’abord intéressé par la peinture, il débute sa carrière musicale dans les années 1950 en faisant ses débuts d’interprète en 1957 au cabaret Milord l’Arsouille.

L’artiste s’installe au 5 bis rue de Verneuil en 1969, dans le VIIe arrondissement de Paris.

À la fois lieu d’inspiration, de création et de rencontre, le “5 bis” est devenu un élément à part entière de l’œuvre de Serge Gainsbourg.

En septembre 2023, Charlotte Gainsbourg rend accessible l’hôtel particulier de son père. La Maison Gainsbourg propose une visite de la maison historique, intérieur légendaire conservé intact depuis la disparition de Serge Gainsbourg en 1991, et du musée retraçant la vie et la carrière de l’artiste. Le Gainsbarre, restaurant et bar à cocktails feutré, ainsi que la librairie-boutique sont en accès libre. Ouverture les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 9h30 à 20h, et les mercredis et vendredis de 9h30 à 22h30. RER C : Musée-d’Orsay. Métro : Palais-Royal – Musée-du-Louvre (ligne 1), Saint-Germain-des-Prés (ligne 4) ou Rue-du-Bac (ligne 12). Bus : Lignes nos 27, 39, 95, arrêt Pont-du-Carrousel – Quai-Voltaire.

Visite libre du musée de la Maison Gainsbourg et du Gainsbarre

Profil de Serge Gainsbourg en néon au 14 rue de Verneuil © Alexis Raimbault pour la Maison Gainsbourg