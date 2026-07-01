Visite partielle de l’hôtel particulier, Union des Maisons de Champagne, Reims

Informations pratiques

Visite partielle de l’hôtel particulier Samedi 19 septembre, 10h00 Union des Maisons de Champagne Marne

Départ toutes les heures, 15 personnes maximum par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte des salons de l’hôtel particulier, du rôle et des missions de l’Union des Maisons de Champagne dans l’organisation de la filière Champagne.

Union des Maisons de Champagne 1 rue Marie Stuart, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 47 26 89 https://maisons-champagne.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://maisons-champagne.com/ »}] À l’origine de la notoriété internationale de ce vin prestigieux, les maisons de champagne sont réunies au sein de l’Union des maisons de champagne depuis 1882.

Regroupant aujourd’hui 77 grandes marques, l’UMC co-gère l’appellation « champagne » avec le Syndicat général des vignerons, au sein du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

L’Union des maisons de champagne est installée, depuis 1919, rue Marie-Stuart, dans un hôtel particulier datant du milieu du XIXᵉ siècle. La salle du conseil possède un décor panoramique imprimé « à la planche » par la manufacture Zuber : le modèle Eldorado, créé en 1848.

Découverte des salons de l’hôtel particulier, du rôle et des missions de l’Union des Maisons de Champagne dans l’organisation de la filière Champagne.

©