Visite-promenade de la Galerie Dior au Palais Galliera, Palais Galliera, Paris

Informations pratiques

Visite-promenade de la Galerie Dior au Palais Galliera 19 et 20 septembre Palais Galliera Paris

Limité à 20 personnes – ouverture des inscriptions jeudi 10 septembre 2026 sur www.palaisgalliera.paris.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Situés dans l’un des quartiers les plus emblématiques de la mode parisienne, La Galerie Dior et le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris, s’associent pour proposer une visite-promenade exceptionnelle autour de leur patrimoine de mode, historique et précieux.

Guidés par une conférencière, les participants pourront découvrir deux approches complémentaires de la préservation et de la transmission du patrimoine de mode parisien, deux histoires de collections et de lieux exceptionnels, deux manières singulières d’exposer la mode.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.palaisgalliera.paris.fr/ »}] Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

Circuit commenté de la Galerie Dior au Palais Galliera

© Palais Galliera, musée de la Mode de Paris

© La Galerie Dior Emilie Chaix