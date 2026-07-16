Visite-promenade du Domaine national de Meudon, Domaine national de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Visite-promenade du Domaine national de Meudon 19 et 20 septembre Domaine national de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation. Durée 1h30. Prévoir chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite en extérieur sur le Domaine national de Meudon avec découverte de l’intérieur de l’Orangerie puis des salles du musée dédiées à l’histoire des châteaux. Rendez-vous place Jules Janssen, visite commentée sur les terrasses et dans l’Orangerie, fin du circuit au musée.

En partenariat avec le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon.

Domaine national de Meudon Place Jules Janssen, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/le-chateau-de-meudon [{« type »: « email », « value »: « contact.musu00e9e@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146238713 »}] Au XVe siècle, simple demeure particulière juchée au sommet d’une colline, le Domaine de Meudon est devenu, à l’aube du XVIIIe siècle l’un des plus beaux domaines d’Ile-de-France.

Ses châteaux édifiés par les plus grands architectes, son parc dessiné par Le Nôtre en firent un haut lieu de l’art et du divertissement durant plusieurs siècles.

Propriété du Grand Dauphin, fils aîné de Louis XIV, le domaine s’agrandit au Grand Siècle par la construction d’un second château, le Château-neuf, surplombant la forêt domaniale et le bourg de Meudon. Subissant les vicissitudes de l’histoire, le Château-vieux fut démoli en 1795 tandis que le Château-neuf brûla durant la guerre de 1870.

La science vint, au cours du XIXe siècle, revivifier ce domaine oublié et lui permit de survivre au temps. En 1885, l’astronome Jules Janssen transforma les ruines du château en Observatoire spécialisé dans l’étude du soleil, rattaché à l’Observatoire de Paris en 1923.

Aujourd’hui le Domaine est un lieu vivant de recherche scientifique, de culture et de promenade aux portes de Paris.

Balade commentée en extérieur

©Musée d’art et d’histoire de Meudon