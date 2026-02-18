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Visite quiz « Fortifs ! », Porte neuve, Boulogne-sur-Mer

Visite quiz « Fortifs ! », Porte neuve, Boulogne-sur-Mer

Visite quiz « Fortifs ! », Porte neuve, Boulogne-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Lieu : Porte neuve

Adresse : rue de Lille, Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Gratuit. Inscription obligatoire jusqu'au 22 avril

Visite quiz « Fortifs ! » 25 et 26 avril Porte neuve Pas-de-Calais

Gratuit. Inscription obligatoire jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T15:30:00+02:00

Saurez-vous répondre aux énigmes et défis lancés par la médiatrice sur les remparts et le château ?
Visite conseillée à partir de 7 ans
Lieu de rendez-vous en haut de la Porte Neuve, à l’entrée de la Rue de Lille

Porte neuve rue de Lille, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Visite pour les familles sur les fortifications de Boulogne-sur-Mer visite famille

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

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