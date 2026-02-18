Visite quiz « fortifs! », rue de Lille, Boulogne-sur-Mer

Visite quiz « fortifs! » 25 et 26 avril rue de Lille Pas-de-Calais

Gratuit sur inscription auprès du service Ville d’art et d’histoire jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T15:30:00+02:00

Visite conseillée à partir de 7 ans

Rdv en haut de la Porte Neuve, située à l’entrée de la rue de Lille

rue de Lille 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Saurez-vous répondre aux énigmes et défis lancés par la médiatrice sur les remparts et le château ?