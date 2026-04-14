Visite-randonnée : Canal de dérivation de la Nièvre, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers
Visite-randonnée : Canal de dérivation de la Nièvre, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers samedi 25 avril 2026.
Visite-randonnée : Canal de dérivation de la Nièvre Samedi 25 avril, 14h30 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre
Adultes, dès 15 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV : Médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Nous approchons de la fin de l’exposition. Prenez le temps de découvrir les travaux qui ont permis de transformer le canal de dérivation de la Nièvre en un ouvrage plus respectueux de la nature, redonnant à la rivière un cours aussi naturel que possible.
Après la découverte de l’exposition temporaire « Métamorphose. Le canal devient Rivière », nous continuerons notre déambulation pour comprendre les aménagements.
Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/
Dans le cadre de l’exposition « Métamorphose. Le canal deviendra rivière ! » à la Médiathèque Jean-Jaurès médiathèque loire
Ville de Nevers
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