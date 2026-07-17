Visite : Saint-Augustin, un siècle d’architectures autour du stade Chaban-Delmas, Quartier Saint-Augustin, Bordeaux

Informations pratiques

Visite : Saint-Augustin, un siècle d’architectures autour du stade Chaban-Delmas 19 et 20 septembre Quartier Saint-Augustin Gironde

Gratuit. Sur inscription. Point de rendez-vous : 5 place Johnston 33000 Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine architectural du quartier Saint-Augustin, au cours d’une visite guidée dans les rues situées autour du stade Chaban-Delmas.

Ce parcours permettra d’observer de remarquables maisons de ville aux architectures variées. Façades néoclassiques, compositions éclectiques, lignes géométriques de l’Art déco et constructions inspirées du style international racontent la transformation progressive de ce secteur bordelais. La visite conduira également les participants à la découverte d’une cité ouvrière, témoin d’une autre facette de l’histoire sociale du quartier.

Dans ce périmètre situé au-delà des boulevards, près de la barrière d’Ornano, vous comprendrez comment le quartier s’est construit et transformé au fil du XXe siècle, entre le stade, l’hôpital Pellegrin et les anciennes rivières du Peugue et de la Devèze.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 12h30.

Point de rendez-vous :

5 place Johnston

33000 Bordeaux

Accès

Tramway A et F, station Stade Chaban-Delmas.

Bus 8, 9 et 11.

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Quartier Saint-Augustin Place Saint-Augustin, 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alain.decal@gmail.com »}]

Partez à la découverte du patrimoine architectural du quartier Saint-Augustin, au cours d’une visite guidée dans les rues situées autour du stade Chaban-Delmas.

©DR