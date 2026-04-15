Visite sensorielle du parc du muséum d’Auxerre, Parc du muséum d’Auxerre, Auxerre

Visite sensorielle du parc du muséum d’Auxerre Samedi 6 juin, 14h30 Parc du muséum d’Auxerre Yonne

Sur inscription à partir du lundi 25 mai | Limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Découvrez et observez la biodiversité du parc lors d’une visite guidée !

Petits ou grands, venez visiter le parc du Muséum en compagnie d’un guide. Au fil de la visite, chacun de vos sens sera solicité pour vous permettre de découvrir la biodiversité insoupçonnée du parc : faune du sol, plantes sauvages…

Parc du muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0386729640 »}] Le parc du muséum d’Auxerre, traité en jardin à la française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt. Le parc est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.

Découvrez et observez la biodiversité du parc lors d’une visite guidée !

© Muséum Auxerre, ville Auxerre