Montéléger

Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages

Quartier Consonave Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 08:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Balades à l’écoute du vivant dans les espaces agricoles des fermes paysannes et sauvages !

Avec des paysan.nes engagé.e.s et des naturalistes pasionné.e.s

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Quartier Consonave Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 75 52 51

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English :

Strolls to listen to the living in the agricultural spaces of peasant and wild farms!

With committed farmers and passionate naturalists

L’événement Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme