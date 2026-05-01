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Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger

Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger samedi 23 mai 2026.

Adresse : Quartier Consonave

Ville : 26760 Montéléger

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montéléger

Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages

Quartier Consonave Montéléger Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 08:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Balades à l’écoute du vivant dans les espaces agricoles des fermes paysannes et sauvages !
Avec des paysan.nes engagé.e.s et des naturalistes pasionné.e.s
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Quartier Consonave Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 75 52 51 

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English :

Strolls to listen to the living in the agricultural spaces of peasant and wild farms!
With committed farmers and passionate naturalists

L’événement Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

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