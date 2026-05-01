Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger
Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger samedi 23 mai 2026.
Montéléger
Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages
Quartier Consonave Montéléger Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 08:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Balades à l’écoute du vivant dans les espaces agricoles des fermes paysannes et sauvages !
Avec des paysan.nes engagé.e.s et des naturalistes pasionné.e.s
.
Quartier Consonave Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 75 52 51
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English :
Strolls to listen to the living in the agricultural spaces of peasant and wild farms!
With committed farmers and passionate naturalists
L’événement Visite sonore à la ferme de Consonave Fermes Paysannes et Sauvages Montéléger a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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