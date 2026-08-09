UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Drancy

Visite sonore : Le sort des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Visite sonore : Le sort des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p class="text">  </p><p class="text"></p>

Visite proposée par LéaCharlesAmbron, médiatrice au Mémorial.

Accessible aux déficients visuels.

Réserver

Dans le cadre de la Nuit de la philosophie
Le dimanche 06 décembre 2026
de 13h30 à 15h00
gratuit

  

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-06T14:30:00+01:00
fin : 2026-12-06T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-06T13:30:00+02:00_2026-12-06T15:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Drancy (Paris)