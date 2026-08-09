Visite sonore : Le sort des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
Visite proposée par LéaCharles‑Ambron, médiatrice au Mémorial.
Accessible aux déficients visuels.
Dans le cadre de la Nuit de la philosophie
Le dimanche 06 décembre 2026
de 13h30 à 15h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-06T14:30:00+01:00
fin : 2026-12-06T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-06T13:30:00+02:00_2026-12-06T15:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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