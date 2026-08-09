Visite sonore : Le sort des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Visite proposée par LéaCharles‑Ambron, médiatrice au Mémorial.

Accessible aux déficients visuels.

Réserver

Dans le cadre de la Nuit de la philosophie

Le dimanche 06 décembre 2026

de 13h30 à 15h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-06T14:30:00+01:00

fin : 2026-12-06T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-06T13:30:00+02:00_2026-12-06T15:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-2026-colporteur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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