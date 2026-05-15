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Visite sonore Les voix de la Vallée Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite sonore Les voix de la Vallée Centre du Patrimoine Arménien Valence samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 8

Valence

Visite sonore Les voix de la Vallée

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Une exploration immersive et sensorielle de l’exposition à vivre en famille.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

An immersive, sensory exploration of the exhibition for the whole family.

L’événement Visite sonore Les voix de la Vallée Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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