Visite sonore Les voix de la Vallée Centre du Patrimoine Arménien Valence
Visite sonore Les voix de la Vallée Centre du Patrimoine Arménien Valence samedi 11 juillet 2026.
Valence
Visite sonore Les voix de la Vallée
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une exploration immersive et sensorielle de l’exposition à vivre en famille.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
An immersive, sensory exploration of the exhibition for the whole family.
L’événement Visite sonore Les voix de la Vallée Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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