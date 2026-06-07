Visite-spectacle historique de l’Espace Saint-Julien, de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle., Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

Visite-spectacle historique de l’Espace Saint-Julien, de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle. Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Espace Saint-Julien Mayenne

Gratuit. Possibilité de soutenir l’Espace Saint-Julien sur place et https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

“Le Souffle de Saint-Julien » est un spectacle itinérant qui vous plonge au cœur de dix siècles d’histoire d’hospitalité et d’attention à l’autre. Un parcours immersif à travers 6 tableaux vivants, évoquant des époques-clés de l’histoire de Saint-Julien. Groupes de 20 visiteurs maximum, uniquement sur inscription, pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir les locaux rénovés de l’ex-hôpital et la nouvelle vie des lieux.

La visite guidée vous mènera à travers la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil périscolaire), le Nid (microcrèche), l’Internat, la Maison de Santé et la magnifique chapelle construite par Léopold Ridel. Tout un monde dont le cœur bat au rythme des générations qui se croisent et s’enrichissent mutuellement.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-immersive-le-souffle-de-saint-julien-journees-du-patrimoine?_gl=1*1751d6x*_gcl_au*MTQ2MDkxOTQ4Ni4xNzgxMjc4NzI1Ljg2MTg4ODI1Ni4xNzgxMzc5MTMwLjE3ODEzNzkxNDc.*_ga*OTQxOTgxNDU1LjE3ODEyNzg3MjU.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODIyMTUxNDUkbzE5JGcxJHQxNzgyMjE1MTYwJGo0NSRsMCRoMTkwNjczMDU1OA.. »}] Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

“Le Souffle de Saint-Julien » est un spectacle itinérant qui vous plonge au cœur de dix siècles d’histoire d’hospitalité et d’attention à l’autre. Un parcours immersif à travers 6 tableaux vivants, de…

© Espace Saint-Julien