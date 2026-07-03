Visite sur le pouce Les bains douches RDV à l’entrée des anciens bains-douches Thouars

Informations pratiques

Thouars

Visite sur le pouce Les bains douches

RDV à l’entrée des anciens bains-douches 7 rue Balzac Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-03 15:45:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-07

Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez les bains douches. Construit en 1928 à l’emplacement d’une tour médiévale, cet établissement de bains et douches a fonctionné jusqu’en 1994 et a conservé son décor initial.

Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez les bains douches. Cette visite vous invite à plonger dans l’atmosphère Art déco et hygiéniste des bains-douches de Thouars. Construits en 1928, venez y admirer son décor d’origine, conservé en l’état depuis sa fermeture en 1994 ! .

RDV à l’entrée des anciens bains-douches 7 rue Balzac Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Visite sur le pouce Les bains douches

You have 45 minutes to spare? Take a heritage break and discover the shower baths. Built in 1928 on the site of a medieval tower, this bath and shower establishment operated until 1994 and has retained its original decor.

L’événement Visite sur le pouce Les bains douches Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais