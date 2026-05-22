Visite tactile et descriptive : le Marais et sa place Royale Le Marais Paris

Le Marais, son histoire, ses hôtels, sa grande place…

Mais pourquoi le Marais s’appelle-t-il ainsi ? Pour le savoir, venez découvrir cette visite qui fera la part belle à la Place des Vosges. Des cinq places royales parisiennes, elle est sans doute, avec ses arbres, ses fontaines et ses voûtes, la plus agréable. Du pavillon du Roi à celui de la Reine, en terminant par la maison de Victor Hugo, venez découvrir l’histoire de cet ensemble architectural Henri IV !

Comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous a concocté un programme de visites tactiles et descriptives

qui se tiendront les week-ends du mois de juin,

dans les jardins et les parcs parisiens. Ces visites sont gratuites et réservées aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Pour le confort des participants, le nombre de places est limité à 20 personnes par visite. Si nécessaire pour les déplacements, merci de venir accompagné.

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Parcours en extérieur

RDV : 10h15, devant la sortie du métro Saint-Paul (ligne 1)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T12:30:00+02:00

Le Marais Place des Vosges 75004 RDV : 10h15, devant la sortie du métro Saint-Paul (ligne 1)Paris

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