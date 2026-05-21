Visite tactile et descriptive : les Buttes Chaumont, Histoire et Théâtre de Guignol Parc des Buttes Chaumont Paris
Visite tactile et descriptive : les Buttes Chaumont, Histoire et Théâtre de Guignol Parc des Buttes Chaumont Paris dimanche 28 juin 2026.
Dans les senteurs estivales du parc, la guide Tatiana Lujic présentera l’histoire insolite de ce lieu emblématique. Ses propos seront illustrés par des images tactiles réalisées par Corine Giron de l’association Un Regard pour l’Art. Pour une dernière escale au Théâtre Guignol, Pascal Pruvost, maître des lieux, vous présentera le théâtre de verdure et les marionnettes emblématiques.
Comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous a concocté un programme de visites tactiles et descriptives
qui se tiendront les week-ends du mois de juin,
dans les jardins et les parcs parisiens. Ces visites sont gratuites et réservées aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Pour le confort des participants, le nombre de places est limité à 20 personnes par visite. Si nécessaire pour les déplacements, merci de venir accompagné.
Le dimanche 28 juin 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit
Parcours en extérieur
RDV : 12h45, devant la sortie du métro Botzaris (ligne 7 bis)
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T12:30:00+02:00
Parc des Buttes Chaumont RDV : 12h45, devant la sortie du métro Botzaris (ligne 7 bis) 75019 RDV : 12h45, devant la sortie du métro Botzaris (ligne 7 bis)Paris
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