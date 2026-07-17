Visite technique du Théâtre, Théâtre de Châtillon, Châtillon

Informations pratiques

Visite technique du Théâtre Samedi 19 septembre, 11h30, 14h30, 16h00 Théâtre de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

On les appelle les métiers de l’ombre mais le moment est venu d’y mettre un coup de projecteur : le régisseur général du Théâtre vous propose de vous transmettre quelques rouages sur les métiers des régisseurs et sur le matériel technique, qui rendent aussi réels que magiques les spectacles.

Venez découvrir en famille l’envers du décor du Théâtre et du spectacle vivant, à travers une visite guidée ludique, ponctuée de petits jeux et de grandes leçons !

Théâtre de Châtillon 3 Rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon, France Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155480690 http://www.theatreachatillon.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 55 48 06 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.theatreachatillon.com »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}] Métro ligne 13 – terminus Châtillon-Montrouge, puis bus ou tram ou marche. Tram T6 – arrêt Centre de Châtillon ou Parc André Malraux, sortie « Rd-point Charles de Gaulle ». Bus 388 arrêt Mairie de Châtillon – 162/194 arrêt d’Estienne d’Orves – division Leclerc – 195 arrêt Pierrelais-Fontenay.

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