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Visite technique du Varan de Voyage, Parvis du Théâtre, Calais

dimanche 20 septembre 2026 · Parvis du Théâtre · Calais

Visite technique du Varan de Voyage, Parvis du Théâtre, Calais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis du Théâtre
Adresse
Place Albert 1er, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Départs toutes les 15 minutes. Maximum 25 personnes. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Visite technique du Varan de Voyage Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h15, 10h30, 10h45, 11h00, 11h15, 11h30, 11h45 Parvis du Théâtre Pas-de-Calais

Départs toutes les 15 minutes. Maximum 25 personnes. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Profitez de la pause du Varan de Voyage pour découvrir cet impressionnant saurien mécanique. Accompagnés des pilotes machinistes de la Compagnie du Dragon, explorez ses dimensions, sa mise en mouvement et ses spécificités techniques.
Compagnie du Dragon

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Profitez de la pause du Varan de Voyage pour découvrir cet impressionnant saurien mécanique. Accompagnés des pilotes machinistes de la Compagnie du Dragon, explorez ses dimensions, sa mise en et ses …

© Amandine Richard, ville de Calais

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