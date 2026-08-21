Visite technique du Varan de Voyage, Parvis du Théâtre, Calais
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis du Théâtre · Calais
Informations pratiques
Visite technique du Varan de Voyage Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h15, 10h30, 10h45, 11h00, 11h15, 11h30, 11h45 Parvis du Théâtre Pas-de-Calais
Départs toutes les 15 minutes. Maximum 25 personnes. Réservation obligatoire auprès de la Compagnie du Dragon. Ou en ligne : www.compagniedudragon.com ou www.calaisxxl.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Profitez de la pause du Varan de Voyage pour découvrir cet impressionnant saurien mécanique. Accompagnés des pilotes machinistes de la Compagnie du Dragon, explorez ses dimensions, sa mise en mouvement et ses spécificités techniques.
Compagnie du Dragon
Parvis du Théâtre Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagniedudragon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.calaisxxl.com »}]
Profitez de la pause du Varan de Voyage pour découvrir cet impressionnant saurien mécanique. Accompagnés des pilotes machinistes de la Compagnie du Dragon, explorez ses dimensions, sa mise en et ses …
© Amandine Richard, ville de Calais
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