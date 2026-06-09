Visite théâtralisée Au temps des châteaux forts Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 14 juillet 2026.

Pontivy

Visite théâtralisée Au temps des châteaux forts

Rue du Général de Gaulle Château de Pontivy Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Oyez oyez gentes damoiselles et beaux damoiseaux, le vicomte a besoin de vous pour défendre son château ! Des origines des vicomtes de Rohan à la construction du château de Pontviy, plongez au 15e siècle et découvrez la vie militaire dans un château médiéval. Prenez-garde, le chevalier compte sur votre discipline.

Sur réservation.

Sous réserve de travaux en cours au château, de rares modifications de dernière minute peuvent se produire. .

Rue du Général de Gaulle Château de Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Visite théâtralisée Au temps des châteaux forts Pontivy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté