Visite théâtralisée interactive HÉROÏNES DE LA RÉSISTANCE Nuit européenne des musées (dès 7 ans) Musée de la Résistance Limoges
Visite théâtralisée interactive HÉROÏNES DE LA RÉSISTANCE Nuit européenne des musées (dès 7 ans) Musée de la Résistance Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Visite théâtralisée interactive HÉROÏNES DE LA RÉSISTANCE Nuit européenne des musées (dès 7 ans)
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 21:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Lors de la Nuit européenne des musées, dès 7 ans, plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale et partez à la rencontre de trois figures féminines de la Résistance Limousine Thérèse Menot, Violette Szabo et Germaine Ribière lors de la visite théâtralisée Héroïnes de la Résistance , menée par Cyrielle Lagorse Olivier.
Au fil de ce moment, échangez avec ces femmes engagées et collectez des informations pour accomplir la mission qu’elles vous auront confiée.
Inscriptions et informations complémentaires auprès des équipes du musée. .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 42 alexandra.moreau@limoges.fr
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English : Visite théâtralisée interactive HÉROÏNES DE LA RÉSISTANCE Nuit européenne des musées (dès 7 ans)
L’événement Visite théâtralisée interactive HÉROÏNES DE LA RÉSISTANCE Nuit européenne des musées (dès 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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