Visite théâtralisée, Trésor de la cathédrale Sainte-Marie, Auch

Visite théâtralisée Samedi 23 mai, 19h30, 20h45, 22h00 Trésor de la cathédrale Sainte-Marie Gers

Limité à 19 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

En partenariat avec l’AGIT – Association des guides interprètes du Tarn et la complicité de l’association cathédrale Sainte-Marie d’Auch

RV devant l’entrée du musée,au pied de la tour d’Armagnac, place Salinis

À l’occasion de la Nuit des musées 2026, le Pays d’art et d’histoire a le plaisir de vous reproposer la visite théâtralisée créée et inaugurée l’an dernier ! Grâce à elle, redécouvrez le musée du Trésor comme vous ne l’avez jamais vu ! Créée sur-mesure pour le lieu et pour vous, venez y participer et vivez l’histoire et le patrimoine local différemment. Suivez les personnages d’un soir incarnés par les membres de l’AGIT, à travers le musée du Trésor et la crypte de la cathédrale. Vous découvrirez grâce à cette proposition un musée d’art sacré installé dans un site d’exception, ancien tribunal ecclésiastique. Vous en apprendrez plus sur les vestiges de la cathédrale primitive et déambulerez dans la crypte de Sainte-Marie d’Auch ! Le temps d’un soir, vivez une expérience unique dans un espace très rarement ouvert au public et laissez-vous conter son histoire !

Trésor de la cathédrale Sainte-Marie Place Salinis 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562052289 http://tresor-cathedrale-auch.jimdo.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@auch-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562052289 »}] Musée, salle d’exposition

En partenariat avec l’AGIT – Association des guides interprètes du Tarn et la complicité de l’association cathédrale Sainte-Marie d’Auch

© Grand Auch Cœur de Gascogne