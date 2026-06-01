Visite thématique « À la découverte de l’archéologie », Musée de Sens, Sens
Visite thématique « À la découverte de l’archéologie », Musée de Sens, Sens samedi 13 juin 2026.
Visite thématique « À la découverte de l’archéologie » 13 et 14 juin Musée de Sens Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
De la Préhistoire à la période gallo-romaine, parcourez les collections archéologiques du musée remises en lumière dans le nouveau parcours muséal.
Musée de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386644622 https://musee-sens.fr Les collections pré- et protohistoriques sont enrichies régulièrement par des fouilles de sauvetage. Les découvertes sont majeures et variées, depuis la maison danubienne de Charmoy jusqu’aux structures funéraires monumentales de Passy. À signaler : le trésor de Villethierry composé de 847 bijoux de l’âge du Bronze. Gare de Sens à 17 min à pied du Musée de Sens.
De la Préhistoire à la période gallo-romaine, parcourez les collections archéologiques du musée remises en lumière dans le nouveau parcours muséal.
©Ville de Sens – H. Allard
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