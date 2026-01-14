Loches

Visite thématique Centenaire de la fermeture de la prison du donjon

Donjon Loches Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-06 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-27

La Cité royale commémore un événement marquant de son histoire le centenaire de la fermeture de la maison d’arrêt départementale, installée au cœur du donjon pendant plusieurs siècles. Suivez cette visite inédite et découvrez le quotidien de cette prison particulière.

Sur réservation.

En 2026 la Cité royale de Loches commémore un événement marquant de son histoire le centenaire de la fermeture de la maison d’arrêt départementale, installée au cœur du donjon de Loches pendant plusieurs siècles. Suivez cette visite inédite et découvrez le quotidien de cette prison particulière. 15 .

Donjon Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

The Cité Royale is commemorating a significant event in its history: the centenary of the closure of the departmental prison, which had been housed in the heart of the keep for several centuries. Take this unique tour and discover the daily life of this special prison.

Reservations required.

L’événement Visite thématique Centenaire de la fermeture de la prison du donjon Loches a été mis à jour le 2026-05-12 par Conseil Départemental 37