Visite thématique et interactive, Château de Montélimar, Montélimar

Informations pratiques

Visite thématique et interactive 19 et 20 septembre Château de Montélimar Drôme

Durée : 30mn, places limitées à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le temps des pierres

Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de la construction du château, mais aussi celle de ses transformations et de sa restauration qui suivi l’époque pendant laquelle il était une prison. Chacune des étapes de cette restauration a nécessité des partis-pris, des débats et des choix, eux-mêmes confrontés à des imprévus quelque fois surprenants ! Les travaux en cours en sont un bon exemple !

Château de Montélimar Rue du Château, 26200 Montélimar, France Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475918350 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-montelimar Situé à l’emplacement d’une ancienne motte castrale fondée par la famille des Adhémar au Xe siècle, ce palais médiéval a été bâti par la même famille au XIIe siècle.

Le site est composé d’un logis seigneurial, d’une chapelle romane, d’une tour carrée et d’une enceinte fortifiée surmontée d’un chemin de ronde. Au fil des siècles, les bâtiments ont connu de nombreuses fonctions. Monument historique classé, propriété du Département de la Drôme, il a fait l’objet de restaurations successives avant d’ouvrir au public en 1983.

Aujourd’hui, le château et son histoire se découvrent à travers un parcours d’activités familial et ludique, pour une immersion au cœur du Moyen-Age. Le château se trouve sur les hauteurs du centre ville à 10 minutes depuis la gare. Autoroute A7, sortie Montélimar. Possibilité de stationner à proximité du château ou bien d’utiliser les parkings du centre-ville et d’accéder au château à pied.

Le temps des pierres

(c)Chadam Communication