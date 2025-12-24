Visite thématique Objets d’Orient et d’Occident, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique Objets d’Orient et d’Occident

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

En partenariat avec l’Opéra de Limoges

Avant d’assister au spectacle de danse Shiraz ou au concert Là où nos regards se frôlent, respectivement le jeudi 23 avril et le mercredi 13 mai à l’Opéra de Limoges, imprégnez-vous des objets d’Orient dans les collections du musée et découvrez les influences de ces cultures auprès du reste du monde. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite thématique Objets d’Orient et d’Occident

L’événement Visite thématique Objets d’Orient et d’Occident Limoges a été mis à jour le 2025-12-23 par Terres de Limousin