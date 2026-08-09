Visite thématique sur le patrimoine forain de la Belle Epoque Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains PARIS

Informations pratiques

Lorsque Jean Paul Favand, le créateur du musée, parle pour la première fois « d’art forain » à la fin des années 1970, il propose de poser un nouveau regard sur des objets jusqu’alors considérés comme des objets utilitaires : est-ce qu’un manège, un cheval de bois, un plafond de baraque foraine ou encore une tête de jeu de massacre ne sont finalement pas aussi des objets d’art ? Comment différencier une figurine sculptée pour orgue, d’une autre pour un intérieur bourgeois ? Quelle différence y a-t-il entre une cible de tir mécanique et une œuvre d’art populaire ?

Au travers de l’exploration d’une salle, regardez différemment les objets que nous connaissons tous, et découvrez comment les artistes forains ont développé leur talent au profit de la fête foraine.

Partez à la rencontre des grands noms européens des Arts forains en explorant l’une des salles des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains.

Le mercredi 26 août 2026

de 17h18 à 18h00

payant

Tarif unique : 15€

Attention, cela ne correspond pas à une visite guidée de tout le musée

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T20:18:00+02:00

fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T17:18:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 av des terroirs de France 75012 PARIS



Afficher la carte du lieu Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains et trouvez le meilleur itinéraire

