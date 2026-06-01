Visite « Un jardin, une couleur », Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Visite « Un jardin, une couleur » 6 et 7 juin Abbaye de Noirlac Cher

à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

À la découverte de trois jardins et de la symbolique associée à leur couleur dominante

Chaque espace des jardins imaginés par Gilles Clément pour Noirlac a une couleur dominante. Cette visite à deux voix permet de s’arréter sur trois d’entre eux : la terrasse du salon de thé (jaune), l’avant cour (vert) et le cloitre (bleu). Avec le jardinier Jonathan et une des médiatrice du patrimoine, Anne, partez à la découverte de plantes de ces espaces, et découvrez la symbolique associée à ces trois couleurs en traversant époques et cultures.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

À la découverte de trois jardins et de la symbolique associée à leur couleur dominante

© Thierry Martrou