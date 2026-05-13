Visite – Virages vierges. P. Curnier Jardin / This is where we are. J. Grigely / Cheryl Marie Wade, Reine-mère des noueux. L. Camous et E. Chosson, Palais de Tokyo, Paris

Visite – Virages vierges. P. Curnier Jardin / This is where we are. J. Grigely / Cheryl Marie Wade, Reine-mère des noueux. L. Camous et E. Chosson Samedi 23 mai, 19h30, 21h30 Palais de Tokyo Paris

Jauge : 25 personnes / Durée : 30 à 40 minutes / Modalités : Merci de vous présenter 5-10 minutes avant le début de la visite, la médiatrice ou le médiateur viendra à votre rencontre au point de départ des visites, dans le hall du Palais de Tokyo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Une visite éclair des trois expositions du Niveau Rotonde en compagnie d’un·e de nos médiateur·rices culturel·les pour un premier éclairage sur leur contenu.

A l’issue de votre visite, vous pourrez prolonger votre déambulation dans les expositions comme bon vous semble, afin de les découvrir plus en détail.

Virages vierges. Pauline Curnier Jardin

« Virages Vierges » désigne ces moments de bascule où corps, récits, croyances et constructions quittent les voies toutes tracées pour ouvrir, de manière irrévérencieuse et indocile, d’autres devenirs possibles.

Cette exposition monographique d’envergure permet à Pauline Curnier Jardin de déployer sa pratique à travers une sélection d’installations majeures et de nouvelles productions. On y découvre ses atmosphères fantasmagoriques, entre théâtre, cinéma et rituel, au service de thématiques récurrentes : la fluidité entre vulnérabilité et puissance des corps, la place des femmes dans la société, ainsi que les formes de spiritualité et de syncrétisme populaires.

This is where we are. Joseph Grigely

C’est dans l’architecture même d’un lieu que peut se lire son accessibilité. Invité par le Palais de Tokyo à produire un geste dans un de ses espaces particulièrement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, Joseph Grigely se saisit des questions de handicap et d’accessibilité qui s’y posent. Comment l’architecture du lieu pourrait-elle être modulée ? Que donnerait la rencontre entre un escalier et une rampe ? Comment l’accès pour chacun·e devient-il une responsabilité commune ?

Par un ensemble d’œuvres, l’artiste se charge ici de penser et tenter de concevoir une « prothèse d’accès », un outil à la fois conceptuel et matériel, à travers lequel il propose d’éprouver sa propre circulation dans le monde en tant que personne sourde, tout en esquissant des pistes pour rendre ce chemin plus accessible et signifiant.

Cheryl Marie Wade, Reine-mère des noueux. Lucie Camous et Etienne Chosson

Cette exposition a pour origine les images d’un documentaire au sujet de la poète handicapée californienne Cheryl Marie Wade tournées par Diane Maroger. Surnommée « The Queen-Mother of Gnarly », Cheryl Marie Wade fait partie d’une scène d’artistes handicapé·es qui émerge à Berkeley à la fin des années 1970 en parallèle des « Disability Studies ». Ses textes et ceux des artistes qu’elle côtoie, détachent le handicap du discours médical pour montrer en quoi il est une expérience sensible et partagée du monde.

Le temps de l’exposition est utilisé pour dérusher les dizaines d’heures de films documentant cette communauté au tournant des années 1990-2000, et créer un montage avec les œuvres d’artistes en lien direct ou métaphorique avec la scène crip de Berkeley.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@palaisdetokyo.com »}] Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Visite commentée des exposition « Virages vierges ». P. Curnier Jardin / « This is where we are ». J. Grigely / « Cheryl Marie Wade, Reine-mère des noueux ». L. Camous et E. Chosson

© Quentin Chevrier / Exposition Virages vierges. Pauline Curnier Jardin