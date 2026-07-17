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VISITE VIRTUELLE LAVAL URBEX #2 LES SECRETS DU QUARANTE, Le Quarante, Laval

samedi 19 septembre 2026 · Le Quarante · Laval

VISITE VIRTUELLE LAVAL URBEX #2 LES SECRETS DU QUARANTE, Le Quarante, Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Quarante
Adresse
Rue du Britais 53000 LAVAL
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

VISITE VIRTUELLE LAVAL URBEX #2 LES SECRETS DU QUARANTE Samedi 19 septembre, 08h30 Le Quarante Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Après vous avoir invités l’an passé à la découverte des recoins les plus secrets du château en compagnie du célèbre You Tubeur Note Bene, un nouveau parcours de visite virtuelle vous attend. Scannez le QR code et parcourez à votre rythme les espaces et différentes salles de l’ancien site du Crédit Foncier transformé aujourd’hui en tiers-lieu culturel.

Le Quarante Rue du Britais 53000 LAVAL Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire
Après vous avoir invités l’an passé à la découverte des recoins les plus secrets du château en compagnie du célèbre You Tubeur Note Bene, un nouveau parcours de visite virtuelle vous attend. Scannez…

© Ville de Laval

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