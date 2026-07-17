VISITE VIRTUELLE LAVAL URBEX #2 LES SECRETS DU QUARANTE, Le Quarante, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Le Quarante · Laval
Informations pratiques
VISITE VIRTUELLE LAVAL URBEX #2 LES SECRETS DU QUARANTE Samedi 19 septembre, 08h30 Le Quarante Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Après vous avoir invités l’an passé à la découverte des recoins les plus secrets du château en compagnie du célèbre You Tubeur Note Bene, un nouveau parcours de visite virtuelle vous attend. Scannez le QR code et parcourez à votre rythme les espaces et différentes salles de l’ancien site du Crédit Foncier transformé aujourd’hui en tiers-lieu culturel.
Le Quarante Rue du Britais 53000 LAVAL Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire
Après vous avoir invités l’an passé à la découverte des recoins les plus secrets du château en compagnie du célèbre You Tubeur Note Bene, un nouveau parcours de visite virtuelle vous attend. Scannez…
© Ville de Laval
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