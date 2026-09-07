Visite zoom sur les savoir-faire du Morvan, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson

Informations pratiques

Visite zoom sur les savoir-faire du Morvan Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Maison des Hommes et des Paysages Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez partciper à une visite thématique pour découvrir les savoir-faire du Morvan. Embarquez pour une balade immersive, où des artisans passionnés vous révéleront les secrets de la plèchie, ces clôtures en bois tressé typiques, et de la pierre sèche, un art de construction qui façonne le paysage. Entre démonstrations pratiques et anecdotes historiques, vivez une expérience authentique au cœur d’un patrimoine vivant !

Maison des Hommes et des Paysages Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 10 https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/ecomusee-et-patrimoine/les-sites-de-lecomusee/la-maison-des-hommes-et-des-paysages/ https://fr-fr.facebook.com/ParcnaturelregionalduMorvan/;https://fr-fr.facebook.com/MaisonduParcduMorvan Vous voulez connaître la région au travers de la vie quotidienne des hommes ? C’est le pari de la Maison des Hommes et des Paysages de Saint-Brisson, située au cœur du Parc naturel du Morvan. L’évolution des savoir-faire et les relations de l’homme à l’environnement sont au centre des thématiques de ce musée. Associé à l’écomusée du Morvan, ce site invite à la découverte des autres maisons à thème du parc.

Venez partciper à une visite thématique pour découvrir les savoir-faire du Morvan. Embarquez pour une balade immersive, où des artisans passionnés vous révéleront les secrets de la plèchie, ces en et…

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