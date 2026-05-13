Visites à la lampe torche : Galerie des peintures murales, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
Visites à la lampe torche : Galerie des peintures murales, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris samedi 23 mai 2026.
Visites à la lampe torche : Galerie des peintures murales Samedi 23 mai, 19h15, 20h45 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Le temps de la visite, la Galerie des peintures sera plongée dans le noir. Muni de lampes torches et accompagnés par un.e conférencièr.e, vous découvrirez la galerie et ses recoins. Les lampes torches sont un moyen ludique pour mettre en évidence ces joyaux de l’art mural de l’époque médiévale.
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/evenement/nuit-europeenne-des-musees-2026 »}]
Visite guidée à la lampe torche « Galerie des peintures murales »
©Cité de l’architecture et du patrimoine
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