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Visites à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens et conférence de Jean-Luc Vigneux, Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Amiens · Amiens

Visites à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens et conférence de Jean-Luc Vigneux, Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Amiens
Adresse
50 rue de la République, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Entrée gratuite

Visites à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens et conférence de Jean-Luc Vigneux Samedi 19 septembre, 10h00 Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens Somme

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’Académie des sciences, lettres et arts d’Amiens, sise au pavillon sud de la bibliothèque Louis-Aragon, 50 rue de la République à Amiens, ouvre son pavillon au public le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h30. Visite libre de 10h à 17h30, visite guidée à 11h et 15h, conférence de Jean-Luc Vigneux, « 50 années de voyage en picard à la MCA » à 14h et 16h.

Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens 50 rue de la République, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
L’Académie des sciences, lettres et arts d’Amiens, sise au pavillon sud de la bibliothèque Louis-Aragon, 50 rue de la République à Amiens, ouvre son pavillon au public le samedi 19 septembre 2026 de…

©Académie des Sciences, Lettres et Arts

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