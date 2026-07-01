Visites à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens et conférence de Jean-Luc Vigneux, Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Amiens · Amiens
Informations pratiques
Visites à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens et conférence de Jean-Luc Vigneux Samedi 19 septembre, 10h00 Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens Somme
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
L’Académie des sciences, lettres et arts d’Amiens, sise au pavillon sud de la bibliothèque Louis-Aragon, 50 rue de la République à Amiens, ouvre son pavillon au public le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h30. Visite libre de 10h à 17h30, visite guidée à 11h et 15h, conférence de Jean-Luc Vigneux, « 50 années de voyage en picard à la MCA » à 14h et 16h.
Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Amiens 50 rue de la République, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
L’Académie des sciences, lettres et arts d’Amiens, sise au pavillon sud de la bibliothèque Louis-Aragon, 50 rue de la République à Amiens, ouvre son pavillon au public le samedi 19 septembre 2026 de…
©Académie des Sciences, Lettres et Arts
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