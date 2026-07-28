Visites brèves de Langeac Langeac Langeac
mardi 28 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Visites brèves de Langeac
Langeac 9 Boulevard Charles De Gaulle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04
Visites brèves proposées par l’Office de tourisme de Langeac accessibles aux petits comme aux grands.
Les mardis 28 juillet et 4 août à 10h devant l’Office de tourisme de Langeac.
Informations à l’Office de tourisme de Langeac ou au 04-71-77-05-41
.
Langeac 9 Boulevard Charles De Gaulle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Short tours offered by the Langeac Tourist Office, suitable for all ages.
Tuesdays, July 28 and August 4, at 10 a.m. in front of the Langeac Tourist Office.
For more information, contact the Langeac Tourist Office or call 04-71-77-05-41.
L’événement Visites brèves de Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Concert | Ensemble Odysseus Place de la Liberté Langeac 30 juillet 2026
- Concert Maloya avec Jodé Waro Langeac 30 juillet 2026
- Jidé Wao en concert Place de la Halle Langeac 30 juillet 2026
- Bal Gratuit Langeac 31 juillet 2026
- Concert d’ouverture du Festival les Musicales du Haut-Allier Langeac 31 juillet 2026