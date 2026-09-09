Visites commentées de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt

Informations pratiques

Visites commentées de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines Yvelines

Départ des visites toutes les 30 min. Infos et contact : busqy.bib@uvsq.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Inaugurée en 2005, la bibliothèque universitaire puise son inspiration chez l’architecte Le Corbusier pour offrir un cadre de travail privilégié. Lieu-ressource, pensé comme un bouquet de services, sur place et à distance, c’est aussi un espace à vivre à destination d’une communauté étudiante pour un travail individuel ou à plusieurs.

La visite de la bibliothèque s’articule autour d’une présentation de son architecture extérieure et intérieure, de l’aménagement spatial des collections, de ses espaces et des services adaptés aux nouveaux besoins de la communauté universitaire.

Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines 45 boulevard Vauban 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France http://www.bib.uvsq.fr https://twitter.com/BIBuvsq;https://www.facebook.com/bibuvsq;https://www.instagram.com/bibuvsq/ Inauguré en 2005, le bâtiment universitaire puise son inspiration chez l’architecte Le Corbusier pour offrir aux étudiants saint-quentinois un cadre de travail privilégié. La bibliothèque entend répondre à la nouvelle donne documentaire, désormais hybride (papier et électronique). Il s’agit autant d’un lieu ressource, pensé comme un bouquet de services, sur place et à distance, qu’un espace à vivre pour des étudiants qui travaillent seuls ou en petits groupes. À 30 km de Paris: – A86, sortie Versailles-Satory/Guyancourt – A13, suivre Saint-Quentin-en-Yvelines/Guyancourt

Visite commentée

© UVSQ/ DR