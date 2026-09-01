Visites commentées des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine Parking rue Sainte-Thérèse Valence

Informations pratiques

Valence

Visites commentées des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine

Parking rue Sainte-Thérèse 26 rue Sainte-Thérèse Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de Valence, exceptionnelles en milieu urbain.

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Parking rue Sainte-Thérèse 26 rue Sainte-Thérèse Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 52 13 58 aufildeleau.26@gmail.com

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English :

Discover the flora and fauna of Valencia’s canals and wetlands—a truly exceptional sight in an urban setting.

L’événement Visites commentées des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme