Visites commentées des canaux et zones humides de Valence, parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26, Valence
samedi 19 septembre 2026 · parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26 · Valence
Informations pratiques
Visites commentées des canaux et zones humides de Valence 19 et 20 septembre parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26 Drôme
pas de réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
A la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de Valence, exceptionnelles en milieu urbain.
parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26 Rue Sainte-Thérèse 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0602521358 http://www.canauxdevalence26.com La biodiversité en milieu urbain Parking du parc de la Marquise à VALENCE 26 – au bout de la rue Ste Thérèse.
Sans réservation préalable.
Sortie annulée en cas de pluie.
A la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de Valence, exceptionnelles en milieu urbain.
©Tarrisse Christiane
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Conférénce: Les voies inattendues MPT du polygone Valence 11 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: Le Brunch des Chefs Valence 11 septembre 2026
- Soirée poésie queer Librairie Notre Temps Valence 11 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: La virée Gastronomix Valence 12 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival: Le Labo des Chefs Valence 12 septembre 2026