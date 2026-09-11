Visites commentées des canaux et zones humides de Valence, parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26, Valence

Informations pratiques

Visites commentées des canaux et zones humides de Valence 19 et 20 septembre parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26 Drôme

pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de Valence, exceptionnelles en milieu urbain.

parking rue Sainte-Thérèse parc de la Marquise Valence 26 Rue Sainte-Thérèse 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0602521358 http://www.canauxdevalence26.com La biodiversité en milieu urbain Parking du parc de la Marquise à VALENCE 26 – au bout de la rue Ste Thérèse.

Sans réservation préalable.

Sortie annulée en cas de pluie.

A la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de Valence, exceptionnelles en milieu urbain.

©Tarrisse Christiane