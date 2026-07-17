Visites commentées du château, Château de Saint-Ouen, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Visites commentées du château Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00 Château de Saint-Ouen Seine-Saint-Denis

Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire, l’architecture et les décors du château de Saint-Ouen-sur-Seine. Ce monument emblématique de la Restauration, actuel Conservatoire municipal, est classé au titre des Monuments historiques.

Château de Saint-Ouen 12 Rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33149489520 https://www.saint-ouen.fr/vie-quotidienne/culture-et-patrimoine/culture/conservatoire-municipal L’actuel château est construit à l’emplacement d’un château construit entre 1664 et 1669.

Louis XVIII achète le domaine et charge son architecte de construire, selon ses propres croquis, un nouvel édifice pour sa favorite, ainsi, le château est inauguré le 2 mai 1823.

Lors des 2 grands conflits mondiaux, il est tour à tour transformé en hôpital et en poste de défense antiaérienne.

Propriété de la ville depuis 1958, il devient un lieu ouvert à tous. Les vastes et belles pièces aux portes en loupe d’orme de cette maison de plaisance du XIXe siècle ont accueilli le musée d’Art et d’Histoire de Saint-Ouen, fermé depuis 2005.

Aujourd’hui, le château abrite des expositions temporaires et le Conservatoire municipal de musique, de danse et de théâtre. Métro: Ligne 13 et 14, arrêt « Mairie de Saint-Ouen ».

Visite commentée

© Pascal Raynaud / Ville de Saint-Ouen-sur-Seine