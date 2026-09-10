Visites commentées du château de Tanlay, Château de Tanlay, Tanlay

Informations pratiques

Visites commentées du château de Tanlay 19 et 20 septembre Château de Tanlay Yonne

6€ visite guidée intérieure + accès parc

3€ accès parc uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château de Tanlay vous ouvre ses portes pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine. Demeure de la famille de l’Amiral de Coligny et de son frère François d’Andelot, puis de Michel Particelli d’Hemery et des Marquis de Tanlay depuis la fin du XVIIe siècle, Tanlay incarne un des plus beaux specimens de l’architecture de la

Renaissance en Bourgogne. Le thème de cette année 2026 « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » permettra de mettre en lumière les défis et enjeux liés à un tel monument historique.

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse, 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 70 61 Le château de Tanlay est un château Renaissance classé au titre des Monument historiques, situé à Tanlay dans l’Yonne.

À l’époque des ducs de Bourgogne, le château de Tanlay est une véritable place forte. Charles le Téméraire le qualifie à l’époque de « place de guerre assise en frontière de plusieurs terres et l’une des plus importantes de Bourgogne ».

Le château de Tanlay, édifié aux XVIe siècle et XVIIe siècle, entouré de douves, est représentatif du style de la Renaissance française. Certains détails d’architecture, comme les pyramides sur le pont d’accès, le mur entourant la cour verte, la galerie des Césars et le nymphée, sont imprégnés du goût italien. Il appartint à la famille de Coligny et fut, à l’époque des guerres de religion, un important rendez-vous des chefs huguenots. Particelli d’Hemery, surintendant des finances proche du cardinal de Mazarin, acheva l’œuvre des Coligny en réalisant le bel ensemble actuel, aidé du célèbre architecte Le Muet.

Château de Tanlay

©château de Tanlay