Visites commentées du tribunal des activités économiques de Paris, Tribunal de commerce de Paris, Paris

Informations pratiques

Visites commentées du tribunal des activités économiques de Paris 19 et 20 septembre Tribunal de commerce de Paris

Groupes d’une trentaine de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion d’une ouverture exceptionnelle au public, des visites commentées permettront de découvrir les espaces les plus emblématiques du tribunal des activités économiques, ornés dans l’esprit des arts décoratifs et du Second Empire.

Guidées par des juges consulaires, ces visites seront également l’occasion de mieux comprendre leur rôle, leurs missions et leur contribution à l’économie parisienne et nationale.

Durée des visites : 45 min. Dernier départ à 16h.

Tribunal de commerce de Paris 1 quai de la Corse 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Île-de-France https://www.tribunal-de-commerce-de-paris.fr Le Palais du tribunal de commerce de Paris a été édifié par l’architecte Bailly en 1865 à la demande de l’empereur Napoléon III. Ce lieu remarquable abrite notamment un escalier d’honneur à double révolution de style renaissance, restauré en 2021. Métro Ligne 4

Visite commentée

©Tribunal des activités économiques de Paris