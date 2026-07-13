Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites commentées histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès)
Visites commentées histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès) .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr
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English :
Guided Tours: History of the Site & Art Exhibition (L’Atelier d’Agnès Association)
L’événement Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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