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AGENDA · Loches

Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux Loches

samedi 19 septembre 2026 · Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès)
Visites commentées histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès)   .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05  mcvi@wanadoo.fr

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English :

Guided Tours: History of the Site & Art Exhibition (L’Atelier d’Agnès Association)

L’événement Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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