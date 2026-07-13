Informations pratiques

Loches

Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès)

Visites commentées histoire du lieu & exposition de tableaux (association L’Atelier d’Agnès) .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr

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English :

Guided Tours: History of the Site & Art Exhibition (L’Atelier d’Agnès Association)

L’événement Visites commentées histoire de l’école de musique & exposition de tableaux Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire