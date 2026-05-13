Visites de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, Paris

Visites de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet porte le nom de son fondateur et mécène : le couturier parisien Jacques Doucet. Elle conserve des collections qui illustrent l’environnement de travail des écrivains de la « modernité littéraire » depuis Baudelaire : manuscrits, archives, bibliothèques personnelles, bureaux, objets familiers et collections d’art.

A l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir en avant-première le nouvel accrochage d’œuvres d’art dans la salle de lecture du 8, place du Panthéon. Accès libre, sans réservation.

Des visites guidées des reconstitutions de bureaux d’écrivain vous sont également proposées à 19h et 20h30 (sur réservation : doucet@bljd.sorbonne.fr).

Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet 8 place du panthéon Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0761420562 https://bljd.sorbonne.fr/ [{« link »: « mailto:doucet@bljd.sorbonne.fr »}] La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet porte le nom de son fondateur et mécène : le couturier parisien Jacques Doucet. Elle conserve des collections qui illustrent l’environnement de travail des écrivains de la « modernité littéraire » depuis Baudelaire : manuscrits, archives, bibliothèques personnelles, bureaux, objets familiers et collections d’art. Accès par escaliers, pas d’ascenseurs.

Nuit européenne des musées

© Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet