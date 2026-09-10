Visites de la Fabrique, La Fabrique Culturelle, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique Culturelle · Palaiseau
Informations pratiques
Visites de la Fabrique Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 La Fabrique Culturelle Essonne
Inscription sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Explorez ce lieu dédié aux arts visuels, et ses ateliers où des artistes sont reçus en résidence. Après la visite, découvrez l’exposition de Frédéric Barrau (14h-19h) et la performance Les Typobaladeuses (15h30-18h).
La Fabrique Culturelle 10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Explorez ce lieu dédié aux arts visuels, et ses ateliers où des artistes sont reçus en résidence. Après la visite, découvrez l’exposition de Frédéric Barrau (14h-19h) et la performance _Les…
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