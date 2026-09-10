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Visites de la Fabrique, La Fabrique Culturelle, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique Culturelle · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Fabrique Culturelle
Adresse
10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne
Tarif
Inscription sur place

Visites de la Fabrique Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 La Fabrique Culturelle Essonne

Inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Explorez ce lieu dédié aux arts visuels, et ses ateliers où des artistes sont reçus en résidence. Après la visite, découvrez l’exposition de Frédéric Barrau (14h-19h) et la performance Les Typobaladeuses (15h30-18h).

La Fabrique Culturelle 10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Explorez ce lieu dédié aux arts visuels, et ses ateliers où des artistes sont reçus en résidence. Après la visite, découvrez l’exposition de Frédéric Barrau (14h-19h) et la performance _Les…

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