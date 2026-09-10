Visites de la Fabrique, La Fabrique Culturelle, Palaiseau

Informations pratiques

Visites de la Fabrique Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 La Fabrique Culturelle Essonne

Inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Explorez ce lieu dédié aux arts visuels, et ses ateliers où des artistes sont reçus en résidence. Après la visite, découvrez l’exposition de Frédéric Barrau (14h-19h) et la performance Les Typobaladeuses (15h30-18h).

La Fabrique Culturelle 10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

Explorez ce lieu dédié aux arts visuels, et ses ateliers où des artistes sont reçus en résidence. Après la visite, découvrez l’exposition de Frédéric Barrau (14h-19h) et la performance _Les…