Visites de la Fonderie d’Art Thinot, La fonderie d’Art Thinot, Châtillon

Informations pratiques

Visites de la Fonderie d’Art Thinot 19 et 20 septembre La fonderie d’Art Thinot Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La Fonderie d’art Thinot, fut fondée en 1947 par Lucien Thinot, mouleur es-qualité formé dans les ateliers Rudier, l’un des fondeurs historiques d’Auguste Rodin.

En 1985, son fils Pierre Thinot reprit l’atelier, poursuivant l’activité jusqu’à son arrêt en 2010. En 1974, la fonderie fut transférée à Châtillon, dans un quartier alors encore artisanal. L’atelier demeure aujourd’hui en l’état, avec ses fours, ses machines et son outillage d’origine, témoin rare du procédé traditionnel de la fonte au sable, pratiquement disparue.

Lucien Thinot a prolongé l’héritage de la dynastie Rudier et collaboré à la fin de la guerre à des productions posthumes de Rodin avec la fonderie Susse. Plusieurs fontes issues des moules de Rodin portent la mention de Susse et Thinot, témoignant d’un lien technique indirect mais réel. La fonderie a aussi travaillé avec Germaine Richier, Yves Klein, Salvador Dalí, Étienne Hajdu, Kumi Sugaï, Bourdelle, Gauguin, Alberto Giacometti, et d’autres artistes majeurs. Elle représente un lieu de passage important entre la tradition du bronze figuratif et l’expérimentation moderne.

Entrée libre sur réservation

La fonderie d’Art Thinot 91 avenue de la république 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-de-la-fonderie-de-chatillon »}] La Fonderie d’art Thinot, fut fondée en 1947 par Lucien Thinot, mouleur es-qualité formé dans les ateliers Rudier, l’un des fondeurs historiques d’Auguste Rodin.

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